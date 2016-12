Forex, dlr resta appesantito da revisione attese su azione Fed

SIDNEY/TOKYO, 12 settembre (Reuters) - Si conferma una certa debolezza di fondo per il biglietto verde questa mattina, con il 'dollar index', l'indice che mette a confronto il dollaro con un paniere delle principali valute internazionali, che viaggia sui minimi da due settimane.

In particolare, dopo i deludenti dati di venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa, gli investitori sembrano aver mitigato le aspettative di una condotta aggressiva da parte della Fed, come testimoniato anche dall'andamento del tasso sul Treasury decennale Usa, calato di oltre 10 centesimi dal massimo biennale del 3,007% toccato proprio venerdì scorso.

"Al momento ci sembra che gli investitori si aspettino per settembre una riduzione di una decina di miliardi di dollari degli acquisti della Fed, ma combinata con una retorica estremamente accomodante e senza alcun cambiamento alla tabella di marcia per la fine del quantitative easing" afferma lo strategist di Citi Steven Englander.

Alle ore 8 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,3310, in linea con l'1,3309 dell'ultima chiusura; il cambio ha toccato un massimo intraday a 1,3324, livello che non si vedeva dallo scorso 29 agosto.

Il dollaro arretra sullo yen a 99,50 da 99,85 dell'ultima chiusura, dopo essersi portato ieri sul massimo da sette settimane di 100,62 in scia alla riduzione dei timori per un attacco militare in Siria.