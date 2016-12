Forex, dlr vicino a massimi 7 settimane su euro in attesa dati Usa

LONDRA, 6 settembre (Reuters) - Mattinata dedicata sul mercato valutario all'attesa dei dati occupazionali Usa, con un dollaro che continua a dimostrarsi tonico di pari passo con la salita dei rendimenti sui titoli di Stato statunitensi. Ieri il tasso sul decennale Usa ha ritoccato quota 3% per la prima volta da oltre due anni in scia agli ultimi buoni dati pubblicati negli Stati Uniti, che autorizzano peraltro un certo ottimismo per i numeri dal mercato del lavoro, in arrivo nel pomeriggio. Dall'altra parte c'è un euro su cui pesa l'estrema cautela utilizzata ieri dal presidente della Bce Mario Draghi nel descrivere il quadro economico europeo. Draghi - che ha anche ricordato che la Bce resta pronta ad intervenire nuovamente a sostegno della liquidità - vuole evitare che la timida ripresa in atto nella zona euro venga subito compromessa dalla risalita delle aspettative sui tassi di mercato. A metà mattinata il cambio euro/dollaro continua a galleggiare poco sopra il minimo di seduta di 1,3118, livello a sua volta prossimo al minimo da sette settimane di 1,3110 toccato ieri. Secondo le stime Reuters, in agosto l'economia Usa dovrebbe aver creato 180.000 nuovi posti di lavoro non agricoli, con un tasso di disoccupazione stabile al 7,4%. "Un buon dato sugli occupati Usa, diciamo da 200.000 in su, secondo noi spingerà ancora più in alto i rendimenti Usa dando sostegno al dollaro" spiega l'analista di Credit Suisse Bernd Berg. A meno di sorprese pesantemente negative - sottolineano gli operatori - dovrebbe ormai considerarsi scontato già questo mese l'avvio della fase di riduzione degli acquisti di asset sul mercato da parte della Fed, mentre si comincia a ragionare anche sui tempi di un possibile un rialzo del costo del denaro. Il dollaro cede qualche limitata posizione sullo yen, pur confermandosi a portata del massimo da sei settimane di 100,24 visto ieri. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3123/25 1,3119 DOLLARO/YEN 99,53/55 100,11 EURO/YEN 130,64/65 131,37 EURO/STERLINA 0,8412/14 0,8415 ORO SPOT 1.370,00/80 1.366,99/8,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia