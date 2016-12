Forex, dlr ben intonato su euro, attese banche centrali e dati Usa

TOKYO, 5 settembre (Reuters) - Il dollaro si conferma ben impostato sull'euro, anche se un po' sotto i recenti massimi, in un mercato valutario che attende comunque i meeting di oggi di Bce e Bank of England e i numerosi dati economici - in primis quelli occupazionali - che arriveranno dagli Usa tra oggi pomeriggio e domani.