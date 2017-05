Forex, euro debole su dlr dopo Pmi europei, yen in discesa

LONDRA, 2 settembre (Reuters) - L'euro resta sulla difensiva nei confronti del dollaro, in area 1,32, anche a seguito dei dati definitivi sui Pmi manifatturieri di agosto di zona euro, Germania e Francia che, pur positivi, hanno visto una sostanziale conferma dei numeri emersi a livello preliminare, anzi segnando una piccola revisione al ribasso nel caso tedesco . A metà mattinata l'euro/dollaro tratta non lontano dal minimo di seduta di 1,3193. Nella prima parte della mattinata i buoni dati manifatturieri arrivati dalla Cina e il rinvio di eventuali azioni militari immediate in Siria - a seguito della decisione del presidente Usa Barack Obama di richiedere il via libera del Congresso - avevano permesso alla valuta unica di tenere le posizioni. I dati cinesi e gli ultimi sviluppi sul fronte siriano continuano d'altra parte a sostenere la risalita di euro e dollaro nei confronti dello yen, che nei giorni scorsi aveva beneficiato del suo carattere di valuta rifugio e stamane paga invece un clima di avversione al rischio meno accentuato. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3210/13 1,3220 DOLLARO/YEN 99,22/27 98,15 EURO/YEN 131,11/14 130,22 EURO/STERLINA 0,8493/95 0,8527 ORO SPOT 1.393,66/4,43 1.395,69/7,27 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia