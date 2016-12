Forex, dlr estende rialzo su euro e yen dopo dati Pil e sussidi Usa

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - Dollaro in apprezzamento grazie al miglioramento delle aspettative economiche degli Usa, sottolineato dalla revisione migliorativa del dato sul Pil del secondo trimestre passato ad un +2,5% dal +1,7% preliminare, su attese per un +2,2% . Il biglietto verde accelera nel primo pomeriggio, subito dopo la pubblicazione del dato, col cambio euro/dollaro che scende al minimo di seduta di 1,3234 - il livello più basso in due settimane - e il dollaro/yen che tocca il massimo intraday di 98,51. Numeri positivi sono contemporaneamente giunti dagli Stati Uniti anche sul fronte dei sussidi di disoccupazione: nell'ultima settimana le richieste sono calate a 331.000 rispetto alle 337.000 di quella precedente, su attese per 332.000. Già nella seconda parte della mattinata le aspettative di buone indicazioni economiche dagli Usa erano tornate a dare sostegno al dollaro dopo un paio di sedute di cautela, in cui a prevalere erano stati soprattutto i timori legati ad un possibile intervento militare della Nato in Siria. Ieri il dollaro/yen era sceso al minimo dallo scorso 12 agosto, a 96,81, mentre il cambio con l'euro si è mantenuto fino a stamattina sopra quota 1,33. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3245/46 1,3338 DOLLARO/YEN 98,34/39 97,62 EURO/YEN 130,23/28 130,20 EURO/STERLINA 0,8544/46 0,8589 ORO SPOT 1.413,30/4,05 1.417,64/9,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia