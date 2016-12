Forex, tensioni Siria stimolano yen e franco svizzero

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Valute rifugio, quali lo yen e il franco svizzero, hanno registrato un rialzo a discapito di divise a più alto rendimento come ad esempio il dollaro australiano. A sollecitare yen e franco elvetico, la crescente avversione al rischio acuita dalla questione siriana. Crescono infatti le tensioni geopolitiche relative alla Siria e che coinvolgono l'intero Medio Oriente, tanto che rappresentanti Usa hanno incontrato in Giordania i propri alleati per discutere del presunto attacco con armi chimiche del regime di Assad e di eventuali ulteriori azioni militari nell'area. "Assistiamo a una corsa ai beni rifugio a causa della tematica siriana e questo porta al ribasso il dollaro australiano e il kiwi", dice Daragh Maher, strategist a Hsbc. Attorno alle 10,30 ,il franco svizzero è quindi salito contro euro a 1,2288/91 franchi per euro da 1,2342 della chiusura precedente, contro il dollaro 0,9222/23 franchi per dollaro da 0,931. Lo yen è in rialzo generalizzato. Contro il dollaro australiano vale 87,49/51 yen per dollaro australiano da 88,94 della chiusura precedente. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3330/31 1,3368 DOLLARO/YEN 97,86/90 98,50 EURO/YEN 130,49/52 131,65 EURO/STERLINA 0,8593/98 0,8583 ORO SPOT 1.412,05/3,03 1.404,40/5,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia