Forex, dollaro scivola su yen, pesa dibattito misure Fed

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - Il dollaro è in calo contro lo yen, allontanandosi dal massimo delle tre settimane toccato venerdì a 99,15 yen. La valuta Usa è fiaccata da dati macro che hanno mostrato come il comparto immobiliare Usa sia ancora in difficoltà, contrariamente alle aspettative. Altro fattore che penalizza la valuta Usa è l'incertezza relativa all'imminente ritiro delle misure di stimolo monetario dal parte della Fed. "Molti trader di cambi valutari potrebbero sostenere che, con un mercato immobiliare particolarmente fragile, la Fed troverà impossibile dare inizio alla riduzione degli acquisti di bond a settembre. Io non ne sono così sicuro", dice Ulrich Leuchtmann, strategist a Commerzbank. Oggi si attende il dato Usa sui beni durevoli di luglio, con stime per un calo del 4% dopo un precedente rialzo del 3,9%. I trader dicono che se il dato dovesse risultare più debole delle attese, il dollaro acquisirebbe un ulteriore margine di debolezza. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3367/71 1,3381 DOLLARO/YEN 98,52/53 98,74 EURO/YEN 131,68/72 132,14 EURO/STERLINA 0,8585/87 0,8593 ORO SPOT 1.394,23/5,00 1.396,44/7,62