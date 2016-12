Forex, dollaro in ripresa su euro e yen dopo conferme da minute Fed

Il biglietto verde ha inoltre esteso i suoi guadagni contro la valuta giapponese dopo che l'indice Hsbc ha mostrato che l'attività nel settore manifatturiero in Cina ha segnato un massimo di quattro mesi in agosto. [ID: nS7N0DG00A]

L'indagine ha rafforzato i segnali di stabilizzazione in Cina, innescando un rimbalzo del dollaro australiano rispetto allo yen. Ciò ha contribuito a trascinare al ribasso lo yen in generale sul mercato e in particolare contro il dollaro statunitense. Quest'ultimo quota poco dopo le ore 8 italiane quota 98,24/27 in rialzo dello 0,5% rispetto ala seduta precedente.