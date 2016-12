Forex, euro a massimi due mesi su dollaro,attesa minute Fed

NEW YORK, 20 agosto (Reuters) - L'euro è ai massimi da due mesi contro il dollaro, oltre 1,34 dollari, poichè il biglietto verde soffre per il calo dei rendimenti dei Treasuries mentre gli investitori sono in attesa di avere più dettagli circa il come e il quando la Fed diminuirà il suo piano di stimolo monetario. Domani verranno pubblicate le minute del meeting del Fomc Fed di luglio e i dealer sperano di individuare qualche dettaglio in più. Il dollaro è sceso anche contro yen e franco svizzero, con gli investitori che vedono queste valute come un porto sicuro visto che i mercati azionari in generale sono in calo. Tra scambi sottili, l'euro mostra un rialzo di circa lo 0,65% in area 1,3420 dollari. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3420/25 1,3333 DOLLARO/YEN 97,29/30 97,55 EURO/YEN 130,56/61 130,05 EURO/STERLINA 0,8566/67 0,8521 ORO SPOT 1.366,66/7,65 1.365,48/6,48 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia