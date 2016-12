Forex, dollaro/yen rimbalza dopo scivolata su Pil giapponese

Stando ai dati pubblicati nella notte europea, l'economia giapponese nel secondo trimestre ha segnato il terzo periodo consecutivo di espansione, sebbene in rallentamento. Il Pil ha infatti registrato una crescita dello 0,6% congiunturale nel periodo aprile-giugno a fronte di attese per uno 0,9% e contro un primo trimestre anch'esso in espansione dello 0,9% . Revisione in lievissimo rialzo per la produzione industriale giugno che ha registrato una contrazione congiunturale del 3,1% contro il 3,3% delle stime preliminari .