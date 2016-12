Forex, euro stabile su dollaro, non distante da massimo da giugno

NEW YORK, 9 agosto (Reuters) - Euro poco variato su dollaro all'apertura della piazza Usa, ma non distante dai massimi da giugno segnati ieri, supportato dai segnali di stabilizzazione che continuano ad arrivare dall'economia della zona euro, che riducono gli spazi di una nuova mossa espansiva della Banca centrale europea a breve. Intorno alle 14,30 la valuta europea viaggia a 1,3370 dollari, poco sotto l'ultima chiusura a 1,3379, dopo essere salito ieri fino a 1,34175, picco da sette settimane. Euro/yen 129,02 da 129,38 ; dollaro/yen 96,50 da 96,72. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3370/71 1,3379 DOLLARO/YEN 96,50/51 96,32 EURO/YEN 129,38/40 129,38 EURO/STERLINA 0,8612/13 0,8609 ORO SPOT 1.308,29/09,15 1.311,39/2,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia