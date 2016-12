Forex, dollaro resta vicino a minimi 7 settimane dopo dati lavoro Usa

NEW YORK, 8 agosto (Reuters) - Il dollaro resta sui minimi da sette settimane nei confronti delle principali controparti dopo la pubblicazione dei dati settimanali sui nuovi sussidi per la disoccupazione negli Stati Uniti, in crescita anche se meno delle attese la settimana scorsa. A dominare la seduta, l'incertezza rispetto la tempistica della riduzione del programma di acquisto asset della Federal Reserve, che spinge gli investitori ad aggiustare le posizioni alla luce dei dati macroeconomici e di eventuali dichiarazioni di esponenti dell'istituto centrale Usa. Intorno alle 14,35 l'indice che misura l'andamento della valuta americana nei confronti delle principali controparti cede lo 0,18% da 81,139, non lontano dal minimo da sette settimane segnato nella mattinata europea, a 81,087. Euro/dollaro 1,3361 da 1,3336; euro/yen 128,56 da 128,44 ; dollaro/yen 96,23 da 96,32. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3361/62 1,3336 DOLLARO/YEN 96,23/25 96,32 EURO/YEN 128,56/06 128,44 EURO/STERLINA 0,8613/14 0,8644 ORO SPOT 1.287,14/88,36 1.287,14/8,36 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia