Forex, cambi poco mossi prima di occupati Usa, euro/dlr sopra 1,32

LONDRA, 2 agosto (Reuters) - Prevale la cautela sul mercato valutario, con movimenti contenuti dei cambi in attesa dei dati di luglio dal mercato del lavoro Usa. Nonostante qualche limitata presa di beneficio il dollaro appare in grado di tenere gran parte dei guadagni realizzati ieri in scia ad una serie di buoni dati economici dagli Stati Uniti - tra cui Ism manifatturiero e richieste settimanali di sussidi di disoccupazione - che autorizzano un certo ottimismo riguardo i numeri occupazionali di oggi. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta praticamente invariato, poco sopra 1,32, dopo essere sceso nella notte fino al minimo di 1,3191; appena due giorni fa il cambio toccava i massimi da sei settimane a 1,3345. Poco mosso anche dollaro/yen, in vista di quota 100: nella seduta di ieri il biglietto verde si è apprezzato dell'1,7%, il rialzo giornaliero più sostenuto da circa quattro mesi. Buoni dati oggi pomeriggio dal mercato del lavoro Usa avvicinerebbero, agli occhi degli investitori, l'inizio della fase di riduzione del programma di acquisto asset della Fed, forse già a settembre. Anche se, visto il clima di ottimismo generalizzato, qualche operatore mette in guardia dai rischi di una brusca frenata del dollaro in caso di numeri appena deludenti. "Un dato sui 200.000 nuovi posti di lavoro, o più, e una riduzione dello 0,2% del tasso di disoccupazione al 7,4%porterebbe il tasso decennale Usa sopra il 2,74%, massimo dai dati occupazionali di giugno" spiega lo strategist di Ing Tom Levinson. Le stime raccolte da Reuters indicano la creazione di 184.000 nuovi posti di lavoro a luglio e un tasso di disoccupazione in discesa al 7,5% dal 7,6%. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3222/26 1,3206 DOLLARO/YEN 99,67/69 99,53 EURO/YEN 131,78/84 131,47 EURO/STERLINA 0,8727/33 0,8732 ORO SPOT 1.288,76/9,53 1.307,84/9,06