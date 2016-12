Forex, dollaro torna debole, incertezza in attesa Fed

NEW YORK, 30 luglio (Reuters) - Dopo essersi mosso in rialzo in Asia e nella mattinata europea, il dollaro perde terreno verso le principali controparti nelle prime battute della seduta newyorchese. La volatilità della valuta Usa riflette l'incertezza degli investitori in vista delle comunicazioni del comitato di politica monetaria di Federal Reserve, che potrebbe fornire indicazioni in merito alla rimodulazione del programma di quantitative easing. Dopo aver toccato un picco di seduta a 98,46 yen, intorno alle 14,15 il biglietto verde scivola a 97,86, lasciando sul terreno lo 0,15%. Valuta Usa in frenata anche sull'euro, che sale a 1,3285, +0,20% rispetto alla chiusura di ieri. ORE 14,14 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3284/60 1,3260 DOLLARO/YEN 97,86/87 97,94 EURO/YEN 129,98/0,05 129,87 EURO/STERLINA 0,8670/74 0,8644 ORO SPOT 1.323,86/4,58 1.326,99/8,21 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia