Forex, dlr risale dopo dato cinese ma euro resta vicino a massimi

SINGAPORE, 24 luglio (Reuters) - Dollaro in lieve apprezzamento in scia al debole dato manifatturiero cinese di questa mattina.

"L'appetito per il rischio rimarrà probabilmente attenuato e come conseguenza il dollaro dovrebbe beneficiarne" spiega lo strategist di Abn Amro Bank Roy Teo.

Alle 7,45 italiane l'euro/dollaro scambia in area 1,3200 da 1,3221 della chiusura di ieri; il cambio resta comunque in vista del massimo da un mese, toccato ieri a 1,3239, sull'onda delle dichiarazioni della settimana scorsa del numero uno della Fed Bernanke, che ha sottolineato come il costo del denaro negli Usa rimarrà ai minimi ancora a lungo, nonostante la banca centrale stia per avviare il processo di riduzione del proprio programma di acquisto asset.