Forex, euro in lieve rialzo su dlr, sale yen dopo elezioni Giappone

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Si conferma poco variato l'euro nei confronti del dollaro questa mattina, mentre lo yen sale all'indomani delle elezioni per la Camera alta del parlamento giapponese che hanno, come atteso, una larga vittoria del Partito liberaldemocratico del premier Shinzo Abe . A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in prossimità del massimo intraday di 1,3168, anche se di fatto non lontano dai valori di chiusura della seduta di venerdì. Il raffreddamento, almeno temporaneo, delle tensioni politiche in Portogallo lascia spazio ad un maggiore appetito per il rischio, in un mercato che comunque rimane oggi decisamente sottile. Fallita la trattativa per dare vita ad un governo di larghe intese a Lisbona, il presidente della Repubblica Anibal Cavaco Silva è tornato ad esprimere il proprio appoggio al governo di centrodestra in carica, escludendo l'ipotesi di elezioni anticipate. Per quel che riguarda lo yen, secondo gli operatori l'esito del voto ne dovrebbe confermare il trend di debolezza di medio lungo periodo. La vittoria elettorale rafforza la posizione di Abe, impegnato in un'aggressiva politica pro crescita e anti deflazione, cui si accompagna l'esplicito sostegno ad un linea ultra espansiva da parte della Banca del Giappone. Non a caso, prima di lasciare spazio in mattinata a qualche riposizionamento sullo yen, sia il dollaro sia l'euro hanno toccato dei massimi sulla divisa giapponese. Nella primissima parte della seduta il cambio dollaro/yen è salito fino al massimo dallo scorso 10 luglio, a 101,05, mentre l'euro/yen al massimo da due mesi di 132,43. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3158/59 1,3142 DOLLARO/YEN 100,00/04 100,64 EURO/YEN 131,54/57 131,94 EURO/STERLINA 0,8608/12 0,8601 ORO SPOT 1.316,90/7,65 1.295,74/6,96 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia