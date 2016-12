Forex, dollaro sulla difensiva in attesa testimonianza Bernanke

SIDNEY/TOKYO, 17 luglio (Reuters) - Il dollaro sul finire della seduta asiatica è sulla difensiva, con gli investitori che sono in attesa della testimonianza semestrale del capo della Federal Reserve Ben Bernanke davanti al Congresso più tardi oggi.

"Probabilmente non vuole far scendere troppo le borse e dunque vuole evitere di essere troppo 'falco'" dice Koichi Takamatsu, un responsabile del forex di Nomura Securities.

L'indice del dollaro, che indica la performance del biglietto verde contro un paniere delle principali valute, è poco distante dal minimo di tre settimane di 82,395. Attorno alle ore 8 italiane è invece in rialzo dello 0,23% a 82,685.

A fronte di ciò, l'euro mostra un leggero calo a 1,3131 dollari (-0,24%), ma resta in vista del picco della scorsa settimana a 1,3208 dollari.

Contro lo yen, il biglietto verde è a 99,35, in crescita dello 0,25% per via di consistenti acquisti da parte di importatori giapponesi.