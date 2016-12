Forex, euro in lieve apprezzamento su dlr, cambio sopra 1,31

LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Si conferma in lieve apprezzamento l'euro nei confronti del dollaro, con un cambio sopra quota 1,31. A metà mattinata la valuta unica tratta non lontano dal massimo di seduta di 1,3150 sul biglietto verde, ma rallenta nei confronti dello yen, dopo essere salito nella primissima parte della seduta al massimo da sette settimane di 132,10. Tra gli operatori non manca una certa dose di cautela in vista delle elezioni di domenica per la Camera alta del parlamento giapponese. Dal voto il premier Shinzo Abe cerca un rafforzamento del proprio mandato politico e sostegno al proprio aggressivo piano di riforme economiche. Un'affermazione del partito di Abe, spiegano gli operatori, dovrebbe confermare il trend rialzista della borsa giapponese e la fase di indebolimento dello yen. Nell'attesa, tuttavia, gli investitori preferiscono chiudere alcune posizioni lunghe sul biglietto verde, permettendo un lieve recupero della valuta giapponese, anche se il cambio si conferma comunque sopra 100. "Non vedo comunque nessuno che vada corto sul dollaro prima del weekend, o che intenda farlo" precisa un trader. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3131/32 1,3109 DOLLARO/YEN 100,33/34 100,40 EURO/YEN 131,71/77 131,60 EURO/STERLINA 0,8614/18 0,8609 ORO SPOT 1.289,20/9,95 1.284,49/5,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia