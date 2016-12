Forex, dlr debole su euro e yen, cautela prima di elezioni Giappone

SINGAPORE, 19 luglio (Reuters) - Dollaro in lieve flessione su euro e ten nelle contrattazioni della mattinata.

In particolare al cambio con lo yen, si fa sentire la chiusura da parte degli operatori di alcune posizioni lunghe sul biglietto verde in vista delle elezioni di domenica per la Camera alta del parlamento giapponese, dalle quali il premier Shinzo Abe cerca un rafforzamento del proprio mandato politico e del sostegno al proprio aggressivo piano di riforme economiche.