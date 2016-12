Forex, dollaro arretra da massimi su yen con ordini automatici

LONDRA, 9 luglio (Reuters) - Si allontana dai massimi più recenti il cambio del dollaro/yen con lo scattare di ordini automatici 'stop-loss' in apertura di seduta sulla piazza londinese. Gli investitori, riferiscono gli analisti, tendono a riaggiustare le posizioni correggendo quelle più lunge in vista della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di Federal Reserve sui tassi nonché di un nuovo intervento, in serata, del presidente Ben Bernanke. Il cross del biglietto verde su yen viaggia in calo di circa mezzo punto percentuale, mentre sempre nei confronti del dollaro si riporta oltre 1,28 anche l'euro. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2823/24 1,2810 DOLLARO/YEN 99,96/00 100,45 EURO/YEN 128,19/25 128,65 EURO/STERLINA 0,8595/97 0,8595 ORO SPOT 1.254,80/55,46 1.248,84/51,06 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia