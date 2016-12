Forex, indice dollaro verso massimi tre anni, cedente sterlina

NEW YORK, 9 luglio (Reuters) - L'indice del dollaro su sei delle principali controparti ponderate per il commercio si muove in prossimità del massimo degli ultimi tre anni nei primi scambi sulla piazza newyorkese. Indebolita invece la sterlina, cui non giovano gli ultimi deludenti dati sulla produzione industriale britannica che fanno scivolare il cambio al minimo da quattro mesi sul biglietto verde. A monte della spinta rialzista del dollaro resta la prospettiva sempre più concreta di un graduale ridimensionamento del programma di 'quantitative easing' disegnato e messo in atto da Federal Reserve per far ripartire la prima economia mondiale. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2863/64 1,2875 DOLLARO/YEN 101,14/15 101,13 EURO/YEN 130,09/14 129,78 EURO/STERLINA 0,8648/50 0,8608 ORO SPOT 1.249,86/50,66 1.235,89/38,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia