Forex, dlr riprende fiato, dopo rally a max 3 anni scattano realizzi

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - Dopo un rally che lo ha spinto ai massimi da tre anni nei confronti del paniere di valute principali, il dollaro riprende fiato, con gli investitori attratti dai realizzi, in attesa di altri segnali coerenti con la prospettiva di una riduzione dello stimolo monetario della Federal Reserve, dopo i dati migliori delle attese dal mercato del lavoro Usa di venerdì. Intorno alle 14,15 l'indice del dollaro, che ne misure l'andamento verso le principali controparti arretra dello 0,05% a 84,397, dopo essere salito in asia dino a 84,588, massimo da luglio 2010. Ma a detta degli analisti, la discesa del biglietto verde è destinata ad essere temporenea, e il dollaro appare impostato a riprendere il trend rialzista, visto che l'isituto centrale americano appare intezionato a ridurre l'importo del 'quantitiative easing' già a settembre, se i dati macroeconomici continueranno a migliorare, mentre Banca del Giappone, Banca d'Inghilterra e Bce hanno manifestato, con toni diversi, l'intenzione di allentare la politica monetaria. ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2848/49 1,2830 DOLLARO/YEN 101,23/24 101,18 EURO/YEN 130,05/07 129,78 EURO/STERLINA 0,8615/18 0,8615 ORO SPOT 1.234,15/34,95 1.223,31/24,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia