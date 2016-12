Forex, euro si rafforza su dollaro dopo Ifo, yen resta tonico

LONDRA, 24 maggio (Reuters) - L'euro consolida il lieve rialzo della mattinata, portandosi sui massimi di seduta dopo la pubblicazione dell'indice Ifo tedesco, salito oltre le attese in maggio. Nei minuti successivi alla diffusione del dato, l'euro/dollaro ha toccato il picco intraday di 1,2986, distanziandosi ulteriormente dal minimo da sei settimane visto la settimana scorsa a 1,2795. Il dato odierno sulla fiducia delle imprese tedesche, pur positivo, si inserisce in un quadro complessivo ancora piuttosto critico per l'economia della zona euro. A cui fa da contrasto una congiuntura che negli Stati Uniti da qualche settimana sta dando prove di miglioramento concreto, alimentando la speculazione su una progressiva riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed. Il dollaro resta peraltro sotto tono anche nei confronti dello yen. La volatilità della seduta odierna alla Borsa di Tokyo - che pure ha chiuso al rialzo - non è riuscita ad eliminare quella dose di avversione al rischio innescata dalla forte flessione, -7,3%, patita ieri dall'indice azionario giapponese e che ha favorito ampie ricoperture sullo yen. Dopo un iniziale movimento di apprezzamento, fino a quota 102,58, il dollaro è tornato a cedere terreno sulla divisa giapponese pur mantenendosi sopra il minimo da due settimane di 100,83 visto ieri. A metà settimana era salito al nuovo record da 4 anni e mezzo di 103,74. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2977/80 1,2935 DOLLARO/YEN 101,76/81 102,01 EURO/YEN 132,10/13 131,95 EURO/STERLINA 0,8588/89 0,8560 ORO SPOT 1.389,86/90,63 1.390,70/1,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia