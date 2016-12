Forex, euro tiene modesto rialzo su dlr, yen in apprezzamento

NEW YORK, 23 maggio (Reuters) - L'euro si conferma in lieve apprezzamento sul dollaro grazie ai Pmi preliminari di maggio di questa mattina, in particolare quelli della zona euro che sembrano prefigurare un allentamento del passo di contrazione dell'attività economica. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro sale al massimo intraday di 1,2911, rimanendo in oscillazione attorno alla soglia di 1,29 dopo il dato Usa delle 14,30 sulle richieste di sussidi di disoccupazione, calate oltre le attese nell'ultima settimana . In mattinata, prima della pubblicazione dei Pmi europei, il cambio era scivolato fino a quota 1,2820, non lontano dal minimo da sei settimane di 1,2796 visto il 17 maggio scorso. Il dato odierno sui sussidi di disoccupazione conferma comunque la convinzione di un miglioramento della congiuntura negli Stati Uniti, che potrebbe portare ad un allentamento delle stimolo monetario della Fed e intanto contribuisce a dare forza al dollaro. Ieri il presidente della Fed Ben Bernanke ha riconosciuto i progressi in atto nell'economia degli Stati Uniti, affermando che, se altre conferme arriveranno dai dati, "nei prossimi meeting" potrebbe essere annunciata una riduzione dell'importo del programma di acquisto asset, attualmente a 85 miliardi di dollari al mese. Si conferma peraltro in netta risalita lo yen. Il debole dato di questa mattina dal settore manifatturiero cinese ha innescato un forte movimento di avversione al rischio sulle borse, favorendo il riposizionamento sulla valuta giapponese. Il dollaro/yen risale leggermente dopo aver toccato in mattinata 100,82, il livello più basso da due settimane. Appena ieri sera, in scia alle parole di Bernanke, il cambio era salito al nuovo massimo da quattro anni e mezzo di 103,74. Movimento analogo anche per l'euro/yen, salito stanotte fino a 132,86 e sceso in mattinata fino a 129,94. "Il mercato si è probabilmente mosso in maniera eccessiva ieri dopo i commenti di Bernanke. Ora vediamo una correzione" spiega lo strategist di Cibc World Markets Jeremy Stretch. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2897/98 1,2856 DOLLARO/YEN 101,62/63 103,15 EURO/YEN 131,05/09 132,62 EURO/STERLINA 0,8559/60 0,8543 ORO SPOT 1.388,29/9,10 1.368,54/70,26 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia