Forex, euro sui min da sei settimane su dlr, sconta debolezza economia

LONDRA, 16 maggio (Reuters) - Negli scambi europei l'euro scivola sul dollaro e si tiene poco distante dal minimo da sei settimane segnato ieri, dopo che Eurostat ha certificato una contrazione dello 0,2% dell'economia del blocco nel primo trimestre. Intorno alle 9,30 l'euro lascia sul terreno lo 0,2% circa e passa di mano a 1,2859 dollari, vicino al minimo da circa un mese e mezzo segnato ieri, a 1,2843. Poco mosso il cross euro/yen, in area 131,72. La valuta unica vede allontanarsi il picco da tre anni e mezzo verso la divisa nipponica segnato martedì a quota 132,78. "Rispetto al rafforzamento dell'economia Usa, l'economia europea è stagnante. Penso che l'euro abbia ancora margini di flessione", dice uno strategist. Il dato finale dell'inflazione di aprile, in arrivo in mattinata, dovrebbe rafforzare le aspettative di un ulteriore allentamento della politica monetaria da parte della Banca centrale europea e potrebbe favorire una nuova discesa della valuta unica. Il preliminare ha evidenziato un rallentemento della crescita dei prezzi all'1,2%, minimo da tre anni. Infine, superata la debolezza legata ai dati poco entusiasmanti della produzione industriale di aprile, il dollaro torna a salire nei confronti dello yen, riavvicinandosi al massimo da quattro anni e mezzo toccato ieri, a 102,76. Il biglietto verde avanza dello 0,3% a 102,51 yen. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2859/63 1,2886 DOLLARO/YEN 102,51/54 102,23 EURO/YEN 131,77/81 131,74 EURO/STERLINA 0,8457/60 0,8456 ORO SPOT 1.378,99/9,53 1.392,29/3,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia