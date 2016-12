Forex, euro debole su deludenti dati Pil europei, dlr resta forte

LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Il dollaro forte resta la variabile dominante del mercato valutario, mentre l'euro paga i deboli dati della mattinata sul Pil delle principali economie europee. A dare ampio sostengo al dollaro sono i chiari segnali di ripresa in arrivo dall'economia Usa, sottolineati dai recenti dati sul mercato del lavoro che riaccendono il dibattito su un eventuale alleggerimento dello stimolo monetario da parte della Fed. Dall'altra parte ci sono la politica monetaria ultra espansiva appena inaugurata dalla Bank of Japan e un'economia della zona euro ancora decisamente orientata verso la recessione, come confermato dai dati di questa mattina sul Pil del primo trimestre di Francia, Germania e Italia . Numeri che potrebbero spingere la Bce a nuove misure di stimolo monetario, compreso un eventuale passaggio in negativo del tasso sui depositi overnight. "Il rischio è che il Pil della zona euro possa deludere le attese di una contrazione modesta", spiega lo strategist di Cibc World Markets Jeremy Stretch. "Questo aumenterebbe le pressioni sulla Bce ad agire. Se i rendimenti Usa rimangono sostenuti e i dati continuano a migliorare, si potrebbe vedere un target per l'euro/dollaro in area 1,2740". A metà mattinata l'euro/dollaro galleggia in area 1,29 dopo essere sceso poco prima fino a quota 1,2886, ai minimi da sei settimane. Le stime degli economisti sono per una contrazione del Pil complessivo della zona euro pari allo 0,1% congiunturale nel primo trimestre, dopo il -0,6% del quarto. Il biglietto verde scambia invece sui valori di chiusura di ieri rispetto allo yen, dopo aver toccato nella primissima parte della seduta un massimo dall'ottobre 2008, a 102,61. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2900/04 1,2918 DOLLARO/YEN 102,41/46 101,35 EURO/YEN 132,10/15 132,30 EURO/STERLINA 0,8467/68 0,8495 ORO SPOT 1.411,01/1,78 1.425,39/6,61 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia