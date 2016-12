Forex, dlr a massimi da 4 anni e mezzo su yen, da fine aprile su euro

NEW YORK, 10 maggio (Reuters) - Un dollaro forte resta il tratto distintivo della seduta odierna sul mercato valutario, dove la valuta Usa è sostenuta dal miglioramento delle prospettive di ripresa dell'economia grazie anche ai solidi dati occupazionali, compresi quelli di ieri sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. Mentre i buoni dati economici Usa riportano d'attualità il dibattito su un eventuale ridimensionamento del programma di acquisto asset della Fed, il biglietto verde si porta ai massimi da quattro anni mezzo sullo yen e contemporaneamente riesce nuovamente a bucare al ribasso la soglia di 1,30 sull'euro. Superata di slancio ieri quota 100, il cambio dollaro/yen ha toccato un massimo intraday di 101,72. L'euro/dollaro scivola invece nel primo pomeriggio fino a 1,2977, riposizionandosi sui minimi da fine aprile. "Il movimento generale è quello di un ampio apprezzamento del dollaro sulla base di un aumento delle aspettative che la Fed possa ridurre il programma di acquisto asset prima della fine dell'anno" spiega Lee Hardman di Btmu, aggiungendo che a livello tecnico non ci sono particolari resistenze per una salita del dollaro/yen fino a 105. D'altra parte, i dati di questa mattina da Tokyo confermano come la linea ultra-espansiva inaugurata da Banca del Giappone stia effettivamente causando un deflusso di capitali dagli asset denominati in yen, alla ricerca di rendimenti più sostanziosi. Dopo mesi di segno contrario, nelle ultime due settimane gli investitori giapponesi sono infatti tornati ad essere acquirenti netti di titoli di Stato stranieri. Lo yen si è deprezzato di circa 9% su dollaro, da quando la banca centrale nipponica ha annunciato, ad inizio aprile, nuove aggressive misure di stimolo monetario. Da inizio 2013 la flessione è del 15%. La debolezza intrinseca dello yen si riflette anche al cambio con l'euro: la valuta unica tratta sui massimi da oltre 3 anni, con un massimo di giornata a 132,25. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3007/08 1,3041 DOLLARO/YEN 101,42/43 100,59 EURO/YEN 131,93/96 131,21 EURO/STERLINA 0,8444/45 0,8440 ORO SPOT 1.433,30/4,05 1.457,70/8,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia