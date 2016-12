Forex, Euro frena su dlr dopo massimi ieri, attesa per taglio Bce

Il dato Adp di ieri sui nuovi posti di lavoro nel settore privato Usa in aprile, inferiore alle attese, ha pesato sul biglietto verde, ma già l'attenzione torna a spostarsi sull'euro, in vista del meeting Bce di oggi, da cui già potrebbe arrivare un taglio del costo del denaro.

"Il taglio della Bce è stato prezzato, quindi anche se tagliano non ci dovrebbe essere un impatto enorme sull'euro" spiega lo strategist di Bank of Singapore Sim Moh Siong. "Quello che avrebbe un impatto più tangibile sull'euro, in termini ribassisti, sarebbe un passaggio in negativo del tasso sulle depositi facilities della Bce, ma non credo che questa sia un'ipotesi sul tavolo".