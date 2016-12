Forex, dollaro amplia calo su yen dopo dato inflazione core

NEW YORK, 29 aprile (Reuters) - Il dollaro ha ampliato le perdite nei confronti dello yen dopo la pubblicazione dei dati relativi all'inflazione 'core', che ha segnato un rallentamento nel mese di marzo. I numeri sull'andamento dei prezzi si aggiungono a quelli non entusiasmanti sulla crescita Usa, che nel primo trimestre è risultata inferiore alle attese, e aumentano la probabilità che la Federal Reserve, di cui domani si riunisce il comitato di politica monetaria, mantenga un orientamento accomodante e non segnali a breve di volere ridurre il piano di 'quantitative easing'. Intorno alle 14,50 il dollaro, che prima della pubblicazione del dato sull'inflazione viaggiava in area scivola a 97,78 yen, passa di mano a 97,60 lasciando sul terreno lo 0,4% nei confronti della valuta nipponica. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3091/93 1,3029 DOLLARO/YEN 97,60/65 98,06 EURO/YEN 127,95/00 127,77 EURO/STERLINA 0,8433/34 0,8419 ORO SPOT 1.469,34/1,06 1.462,50/3,50 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia