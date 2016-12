Forex, dollaro lima calo su yen, attende Pil Usa dopo Banca Giappone

LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Si smussa la correzione del dollaro/yen, con il cross che retrocede di circa mezzo punto percentuale dopo il calo di quasi una figura degli ultimi scambi sulla piattaforma asiatica. Nella conferenza stampa al termine della riunione che ha confermato all'unanimità lo 'status quo' di politica monetaria, il governatore di Banca del Giappone spiega che nessun consigliere ha chiesto il varo di nuove misure di stimolo dopo il pacchetto ultra-espansivo da poco introdotto. Haruhiko Kuroda garantisce inoltre che i provvedimenti della banca centrale guardano alla stabilità dei prezzi e non al livello del cambio. Secondo i dati appena pubblicati dalla Bce, l'aggregato monetario M3 mostra a marzo una crescita annua di 2,6%, inferiore alle attese pari a 3%, mentre i finanziamenti al settore privato - sempre il mese scorso - sono calati in linea al consensus al tasso di 0,8%. Il mercato dei cambi si posizione in attesa dei dati chiave sul Pil Usa del primo trimstre. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3037/39 1,3012 DOLLARO/YEN 99,68/70 99,25 EURO/YEN 128,62/69 129,12 EURO/STERLINA 0,8442/46 0,8430 ORO SPOT 1.461,91/2,68 1.466,99/8,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia