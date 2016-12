Forex, euro in risalita da minimi su dlr, ora focus su Fed

NEW YORK, 20 marzo (Reuters) - Prosegue la risalita dell'euro, dopo la discesa del cambio ai minimi da quattro mesi su dollaro ieri a seguito del voto contrario del parlamento di Cipro sulla proposta di tassazione dei depositi bancari, nell'ambito del piano di bailout europeo dell'isola . Nel pomeriggio però l'attenzione degli operatori comincia a spostarsi progressivamente sul meeting Fed di oggi. Scontata la conferma del costo del denaro allo 0-0,25%, nella conferenza stampa del governatore Bernanke di questa sera si cercheranno di cogliere eventuali aggiornamenti sull'attuale linea ultra espansiva della banca centrale, alla luce anche del recente miglioramento dei dati economici americani. Dopo essere risalito a metà mattinata sopra quota 1,29, nel primo pomeriggio il cambio euro/dollaro si porta al massimo intraday di 1,2970, oltre una figura sopra il minimo di ieri di 1,2844. Nonostante la vicenda cipriota faccia riaffiorare i timori per stabilità dell'intera zona euro, al memento sembra prevalere la convinzione che l'Europa - come spesso accaduto in questi anni - riuscirà comunque a produrre un accordo dell'ultimo minuto che mantenga il paese all'interno della area monetaria e scongiuri un avvitamento della crisi. Convinzione che impedisce all'euro, pur in un contesto di debolezza, di esporsi a pesanti vendite nel breve termine. "Quella di Cipro è una questione di breve termine, che si va a sommare alla debolezza complessiva dell'area euro", spiega la strategist di Intesa Sanpaolo Asmara Jamaleh. "Ci sono ragioni più profonde che potrebbero pesare nel breve sull'euro, vedi il divario di performance tra l'economia degli Stati Uniti e quella dell'area euro". Secondo Intesa Sanpaolo l'euro/dollaro ha margini di discesa in area 1,27 nell'orizzonte di un mese, con rischi per un ulteriore deprezzamento in area 1,25. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2966/67 1,2881 DOLLARO/YEN 95,58/59 95,13 EURO/YEN 123,87/90 122,58 EURO/STERLINA 0,8554/56 0,8528 ORO SPOT 1.607,00/7,75 1.612,79/4,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia