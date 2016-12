Forex, euro procede debole su dollaro, guarda a sviluppi Cipro

NEW YORK, 19 marzo (Reuters) - Naviga intorno a 1,2950 dollari la valuta unica europea nella mattinata Usa, mentre l'attenzione degli investitori si concentra sull'imminente voto del parlamento cipriota che dovrà stabilire i termini del coinvolgimento dei correntisti nei costi del salvataggio del paese. Il cross dell'euro/dollaro ha accentuato l'impostazione ribassista da quando è emersa l'ipotesi di tassare i conti bancari, progetto che il parlamento dovrebbe respingere per lo meno nei termini fissati dall'Eurogruppo del fine settimana scorso. Se il parlamanto non accogliesse la richiesta - come sembra prepararsi a fare questa sera - si avvicina per Nicosia almeno sulla carta l'ipotesi di default e collasso del sistema bancario. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2939/42 1,2954 DOLLARO/YEN 95,30/32 95,20 EURO/YEN 123,31/33 123,33 EURO/STERLINA 0,8572/78 0,8578 ORO SPOT 1.606,80/7,55 1.604,80/05,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia