Forex, euro in caduta contro yen e dollaro su condizioni aiuti Cipro

TOKYO/SYDNEY, 18 marzo (Reuters) - Euro in brusca e disordinata discesa, in particolare nei confronti dello yen, con una correzione di oltre due punti percentuali dopo i dettagli sulle condizioni per il piano di salvataggio imposto a Cipro, che prevede un prelievo forzoso sui conti bancari minacciando di creare un precedente.

La richiesta dei creditori internazionali, gli stessi artefici del salvataggio irlandese, portoghese e greco, coglie il mercato decisamente in contropiede. In attesa che il parlamento di Nicosia si riunisca, le banche cipriote resteranno chiuse per evitare una massiccia fuga di capitali e i politici si sforzeranno di ottenere un ammorbidimento delle condizioni chieste dai partner internazionali.

"Su Cipro restano ancora punti poco chiari ed è per questo che al momento nessuno è intenzionato ad acquistare euro, per lo meno nel corso della sessione di Tokyo e Londra" osserva Masashi Murata, strategist per Brown Brothers Harriman a Tokyo.

Intorno alle 8,15 euro/dollaro a 1,2907/09 da 1,2937 venerdì sera in chiusura, dollaro/yen a 94,59/63 da 95,26 ed euro/yen a 122,09/14 da 124,54.