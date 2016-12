Forex, dollaro mantiene rialzo contro euro e yen su attese Fed

NEW YORK, 11 marzo (Reuters) - La valuta Usa ha registrato un rialzo contro le principali controparti dopo il dato sull'occupazione migliore delle attese che sollecita un certo ottimismo sulla prima economia mondiale, alimentando le speculazioni che la Federal Reserve possa abbandonare la sua politica monetaria ultraespansiva prima di quanto atteso. Le cifre sul mercato del lavoro hanno spinto già venerdì il dollaro verso il massimo dei tre anni e mezzo sullo yen, a 96,54, mentre l'euro è tornato sotto la soglia di 1,30 dollari, fino a un minimo di 1,2978. L'indice del dollaro contro un paniere di valute ha toccato venerdì il massimo dei sette mesi a 82,924 e si mantiene oggi non lontano da quei livelli, muovendosi attorno alle 15 a 82,799. "Nuovi dati economici o commenti di funzionari Fed che rafforzino l'idea di un'uscita prima del previsto dal 'quantitative easing' dovrebbe continuare a essere di ampio supporto al dollaro" dice Omer Esiner, analista a Commonwealth Foreign Exchange a Washington. Il dato sull'occupazione Usa pubblicato venerdì ha mostrato la creazione di 236.000 posti di lavoro in febbraio, contro i 119.000 di gennaio e a fronte di attese per 160.000. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2993/94 1,3005 DOLLARO/YEN 96,15/16 96,02 EURO/YEN 124,94/96 124,83 EURO/STERLINA 0,8729/31 0,8712 ORO SPOT 1.578,74/9,96 1.577,74/8,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia