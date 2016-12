Forex, dollaro stabile su attese Fed riduca politica ultraespansiva

LONDRA, 11 marzo (Reuters) - Un dato sull'occupazione Usa migliore delle attese ha spinto il dollaro verso il massimo dei tre anni e mezzo sullo yen, a 96,54, alimentando le speculazioni che la Federal Reserve possa abbandonare la sua politica monetaria ultraespansiva prima di quanto atteso. L'indice del dollaro contro un paniere di valute ha toccato venerdì il massimo dei sette mesi a 82,924 e oggi si mantiene non lontano da quei livelli, muovendosi attorno alle 10,50 a 82,730. Il dato sull'occupazione Usa pubblicato venerdì ha mostrato la creazione di 236.000 posti di lavoro in febbraio, contro i 119.000 di gennaio e a fronte di attese per 160.000. L'euro non è particolarmente variato dalla chiusura di venerdì, ma secondo gli analisti è probabile un trend al ribasso contro il dollaro anche per via dei crescenti timori sui paesi periferici e sulla situazione politica italiana. Venerdì a mercati chiusi, Fitch ha abbassato il suo giudizio sull'Italia a BBB+ da A-, mantenendo l'outlook negativo e citando l'inconcludente esito delle elezioni, "ulteriore shock per l'economia reale nel mezzo di una recessione profonda" . ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3002/06 1,3005 DOLLARO/YEN 96,10/15 96,02 EURO/YEN 124,98/5,02 124,83 EURO/STERLINA 0,8716/20 0,8712 ORO SPOT 1.578,79/9,88 1.577,74/8,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia