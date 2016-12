Forex, euro debole in vista Bce, bene dlr su dati lavoro ieri

D'altra parte l'euro continua a soffrire la speculazione su un nuovo taglio dei tassi nella zona euro. Taglio che, secondo gli operatori, non arriverà nell'odierno meeting Bce ma rispetto al quale già oggi in conferenza stampa il presidente Mario Draghi potrebbe fare delle aperture.

"Una delle ragioni dell'ampia forza del dollaro potrebbe essere che mentre gran parte delle altre banche centrali guardano a nuove misure espansive, nella Fed, almeno, il dibattito è su come eliminare lo stimolo, non su come aumentarlo" spiega l'analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj Teppei Ino.