Forex, euro in calo, dati alimentano ipotesi taglio tassi Bce

NEW YORK, 4 marzo (Reuters) - L'euro è in flessione nei confronti del dollaro e dello yen, appesantito dalla crescente convinzione che la debolezza del quadro macroeconomico, evidenziata dai dati diffusi negli ultimi giorni, possa spingere la Banca centrale europea a tagliare il costo del denaro prima di quanto atteso. Sebbene secondo un sondaggio Reuters condotto la scorsa settimana tra gli economisti Francoforte non toccherà i tassi giovedì, alcuni strategist imputano la persistente debolezza dell'euro alla possibilità che il presidente Mario Draghi accenni a futuri allentamenti. Stamane ad alimentare questa convinzione ha contribuito la deludente lettura dell'indice Sentix sulla fiducia degli investitori della zona euro, che a marzo ha interrotto il trend al rialzo degli ultimi sei mesi, scendendo a -10,6 da -3,9 di febbraio, a fronte di una stima Reuters di -5,2. Subito dopo la diffusione dell'indice Sentix, a metà mattina, l'euro ha toccato il minimo di seduta scivolando a 1,2980 dollari, riavvicinandosi al minimo semestrale segnato la scorsa settimana, quando è scivolato fino a 1,2968 dollari. Intorno alle 14,30 la valuta unica passa di mano a 1,3013 da 1,3020 dell'ultima chiusura. Contro lo yen, l'euro scivola a 121,73, lasciando sul terreno lo 0,10%. Ad alimentare la debolezza della valuta unica contribuisce la situazione di impasse politica determinatasi dopo il voto della scorsa settimana in Italia, dove nessuno schieramento ha ottenuto la maggioranza parlamentare necessaria per la formazione di un governo, mettendo a rischio il percorso di riforme necessario per mettere il debito del Paese sotto controllo. Un tema che sarà sul tavolo della riunione dell'Eurogruppo al via nel pomeriggio a Bruxelles, insieme alla modalità di ricapitalizzazione della banche da parte del fondo di salvataggio Esm e agli aiuti finanziari a Cipro. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3013/14 1,3020 DOLLARO/YEN 93,53/54 93,56 EURO/YEN 121,70/73 121,83 EURO/STERLINA 0,8644/46 0,8657 ORO SPOT 1.574,86/5,63 1.574,56/75,63