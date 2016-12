Forex, euro frena, pesano ipotesi nuove mosse espansive Bce

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - L'euro esaurisce il movimento di recupero sul dollaro, visto nelle ultime ore in scia al clima di ottimismo dettato dal rialzo delle borse internazionali, col Dow Jones in particolare salito ieri a nuovi massimi storici. A metà mattinata l'euro tratta in lieve deprezzamento rispetto ai valori di chiusura di ieri, dopo aver toccato nella prima parte della seduta un massimo intraday di 1,3070. Venerdì scorso il cambio scendeva al minimo da sei settimane di 1,2966. Da una parte la conferma di un'impostazione marcatamente espansiva da parte di tutte le principali banche centrali alimenta l'appetito per il rischio tra gli investitori. Dall'altra, nello specifico, i margini di risalita dell'euro appaiono limitati dall'aspettativa che, nel meeting Bce di domani, il presidente Mario Draghi possa far intravedere un nuovo taglio dei tassi nei prossimi mesi. Ipotesi che dovrebbe trarre forza anche dalla pubblicazione, domani, delle nuove stime trimestrali dello staff Bce su crescita e inflazione, probabilmente poco incoraggianti e quindi tali da dare a Draghi maggiori spazi di manovra monetaria. "Gli investitori restano cauti sull'euro in attesa del meeting Bce di domani (...) sulla speculazione che Draghi possa assumere posizioni ancora più accomodanti", spiega lo strategist di Cibc World Markets Jeremy Stretch. "L'euro è ancora da vendere sui rialzi, e ogni picco sopra i,31 dovrebbe essere un segnale per vendere". Anche l'attuale stallo politico in Italia dovrebbe contribuire a tenere schiacciata la valuta unica, almeno finché non emergerà una prospettiva credibile di governabilità del paese. "Ci sono ancora margini ragionevoli di flessione per l'euro. La situazione in Italia è ancora incerta" nota lo strategist di Barclays Bill Diviney. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3034/38 1,3050 DOLLARO/YEN 93,38/41 93,28 EURO/YEN 121,73/80 121,73 EURO/STERLINA 0,8636/42 0,8626 ORO SPOT 1.574,34/5,56 1.575,06/5,83 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia