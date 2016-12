Forex, euro ben impostato su dlr su ottimismo per rialzo borse

TOKYO/SIDNEY, 6 marzo (Reuters) - Euro in lieve apprezzamento sul dollaro nelle contrattazioni della mattinata, in un clima di ottimismo dettato dal generalizzato rialzo di tutte le principali borse internazionali, col Dow Jones in particolare salito ieri a nuovi massimi storici.

Il tono positivo sui mercati viene alimentato da rinnovate aspettative su nuove misure espansive di politica monetaria in Europa, anche se non necessariamente già nel meeting Bce di domani, e dalla conferma negli attuali termini ultra accomodanti del programma di acquisto bond della Federal Reserve americana.

"Questa è la miglior testimonianza del potere della liquidità facile, alla faccia dei dubbi sull'economia Usa nel momento in cui viene tagliata la spesa fiscale" spiega lo strategist di Societe Generale Kit Juckes. "Per non parlare del potere della liquidità nel sovrastare le incertezza politiche in Italia e la recessione in Europa".