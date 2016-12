Forex, euro in ripresa da minimi dopo aste Italia ma vulnerabile

NEW YORK, 27 febbraio (Reuters) - L'euro ha registrato un lieve rialzo dopo l'asta di Btp che ha tranquillizzato il mercato circa il permanere di un certo appetito per il debito italiano. Il rialzo potrebbe tuttavia essere temporaneo e molti investitori potrebbero star aspettando livelli più alti per vendere valuta europea. Il Tesoro ha collocato stamane 6,5 miliardi in Btp a 5 e 10 anni, il massimo del range di offerta compreso tra 4,75 e 6,5 miliardi di due titoli, il cinque anni novembre 2017, attuale benchmark, e nuovo decennale maggio 2023. Come atteso, i rendimenti sono risultati in rialzo, ma in rialzo sono stati anche i bid-to-cover. "La debolezza dell'euro tornerà, entro la seduta vedremo un calo fino ai minimi di ieri" ha detto Adam Myers, senior strategist di Credit Agricole. "Una grande coalizione non verrà annunciata presto e fino a segnali di nuove elezioni, l'incertezza continuerà", precisa in riferimento all'incertezza relativa alla politica italiana dopo il non risolutivo esito del voto. Dopo l'asta l'euro/dollaro è balzato fino a un massimo di seduta di 1,3122, dopo un minimo a 1,3040. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3077/80 1,3061 DOLLARO/YEN 91,47/48 91,97 EURO/YEN 119,71/69 120,11 EURO/STERLINA 0,8625/26 0,8635 ORO SPOT 1.608,80/9,43 1.613,11/3,88 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia