Forex, euro accelera su dlr dopo Ifo migliore attese

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - L'euro accelera al rialzo sul dollaro, toccando i massimi di seduta, dopo la pubblicazione dell'Ifo di febbraio, che ha mostrato un aumento, superiore alle attese, della fiducia delle imprese tedesche. L'euro, che subito prima la diffusione del dato viaggiava in area 1,3218, è salito fino a 1,3246 e intorno alle 10,10 passa di mano a 1,3233 dollari, in rialzo dello 0,35%. Sulla valuta unica pesano comunque l'andamento negativo dell'economia dell'intera zona euro, evidenziato ieri dalla deludente lettura dell'indice Pmi composito, e i timori che dalle elezioni italiane di domenica e lunedì prossimo non emerga una maggioranza parlamentare in grado di garantire un governo stabile. In scia a tali preoccupazioni, la valuta unica nella notte era scivolata ai minimi da 6 settimane sul biglietto verde, scendendo fino 1,31615. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3230/31 1,3188 DOLLARO/YEN 93,40/44 93,10 EURO/YEN 123,60/66 122,80 EURO/STERLINA 0,8671/74 0,8646 ORO SPOT 1.575,66/6,43 1.575,66/6,43