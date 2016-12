Forex, euro stabile su dlr, restano incertezze su politica Italia

Non sembrano d'altra parte pesare in maniera eccessiva sul mercato valutario i deboli dati manifatturieri cinesi di questa mattina - che confermano ancora un outlook in chiaroscuro per l'economia globale - ma i margini di risalita per la valuta unica appaiono comunque limitati dalla persistenza di una situazione di incertezza politica in Italia e dagli incombenti tagli alla spesa pubblica negli Usa.