Forex, euro/dollaro stabile, yen consolida recupero in avvio Londra

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Si muove sui valori della chiusura precedente il cross dell'euro/dollaro negli scambi della mattinata londinese, in una nuova seduta che sembra profilarsi poco generosa di spunti. Appuntamento principale quello delle 11 italiane con l'indagine congiunturale Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi, che secondo le attese dovrebbe mostrare a febbraio un discreto miglioramento. Si conferma intanto la risalita della valuta giapponese dai minimi di ieri, in assenza di chiarezza su quali potrebbero essere le prossime mosse espansive da parte di Banca del Giappone, la nomina del cui governatore è slittata di circa una settimana lasciando adito a intendere che non ci sia ancora un accordo sul nome del prossimo banchiere centrale. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3351/53 1,3351 DOLLARO/YEN 93,48/49 93,95 EURO/YEN 124,80/84 125,42 EURO/STERLINA 0,8613/16 0,8630 ORO SPOT 1.613,26/14,03 1.609,06/9,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia