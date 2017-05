Forex, euro tonico in scia a dati economici zona euro e Usa

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - L'euro si conferma ben intonato nella seduta odierna, sostenuto dalle indicazioni complessivamente positive giunte in mattinata dai preliminari sui Pmi di gennaio, che lasciano sperare in un superamento della fase più critica della crisi debitoria della zona euro. I Pmi tedeschi hanno mostrato una crescita dell'attività economica del paese ai livelli più sostenuti da un anno mentre gli indicatori relativi alla zona euro nel suo complesso, sebbene ancora in area di contrazione, sono comunque risaliti sui massimi da dieci mesi. In controtendenza solo i numeri francesi, che hanno indicato ancora un peggioramento del quadro economico del paese. "L'euro è sceso dopo i dati francesi e risalito dopo quelli tedeschi. Nel complesso l'impostazione sull'euro è positiva" spiega lo strategist di Nordea Niels Christiansen. "Per ora il cambio non sembra in grado di oltrepassare quota 1,34 ma è corretto dire che l'euro è ben impostato su tutto il mercato". Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta in prossimità del picco intraday di 1,3358, non lontano dal massimo da 11 mesi di 1,3404 toccato la settimana scorsa. A dare forza alla valuta unica è anche il dato americano del primo pomeriggio sulle richieste di sussidi di disoccupazione, calate nell'ultima settimana ai livelli minimi da cinque anni . ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3348/50 1,3316 DOLLARO/YEN 89,84/88 88,59 EURO/YEN 119,95/98 118,00 EURO/STERLINA 0,8464/67 0,8402 ORO SPOT 1.673,11/3,88 1.685,14/6,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia