Forex, euro si apprezza su miglioramento prospettive Europa, yen giù

SINGAPORE/SIDNEY, 1 febbraio (Reuters) - Euro in netto apprezzamento sul dollaro questa mattina, col cambio che si porta sui massimi dal novembre 2011, sostenuto da un mercato che appare progressivamente meno preoccupato per l'evoluzione della crisi debitoria europea e che vede la Bce dare i primi segnali di miglioramento dell'outlook economico.

A pesare sulla valuta giapponese sono le aspettative di nuovi ed aggressivi interventi di politica monetaria espansiva da parte della Bank of Japan, col premier Shinzo Abe che non perde occasione per ribadire le pressioni in tal senso del governo sulla banca centrale.