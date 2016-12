Forex, euro oltre 1,33 dollari in attesa Zew, yen recupera

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Viaggia intorno a 1,335 dollari la valuta unica europea nei primi scambi sulla piazza londinese, in attesa della pubblicazione dell'indagine Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi a gennaio. Recupera intanto posizioni il cambio dello yen nei confronti del biglietto verde: Banca del Giappone si è impegnata a portare avanti una sottoscrizione illimitata di asset ma soltanto a partire dall'anno prossimo. Appena pubblicate, le prime indicazioni di rendimento per il nuovo decennale sindacato spagnolo - prima offerta sul segmento da novembre 2011 - parlano di un'area di 375 punti base sul tasso mid-swap. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3349/52 1,3312 DOLLARO/YEN 89,02/05 89,58 EURO/YEN 118,81/88 119,29 EURO/STERLINA 0,8433/36 0,8408 ORO SPOT 1.692,27/3,27 1.689.55/0,55 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia