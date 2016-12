Forex, yen rimbalza da minimi 2 anni e mezzo su dlr in attesa BoJ

TOKYO, 21 gennaio (Reuters) - Dopo aver segnato un nuovo minimo da due anni e mezzo nei confronti del biglietto verde, lo yen rimbalza sul dollaro, con gli investitori che fremono in attesa dell'esito del meeting della Banca centrale nipponica, al via oggi.

La BoJ dovrebbe annunciare l'impegno ad acquistare asset fino a che l'inflazione non raggiungerà il target del 2%, all'interno di un piano articolato volto a sconfiggere la deflazione e ravvivare la crescita economica. La prospettiva di un nuovo allentamento monetario nelle ultime settimane ha appesantito fortemente la valuta nipponica.

Il dollaro, infatti è salito fino a 90,25 yen, massimo da due anni e mezzo. Gli investitori poi però hanno scelto di mettere i guadagni in cassaforte, cautelandosi in vista del meeting. Così intorno alle 9,25 il dollaro tratta in calo sulla valuta nipponica a 89,56 da 90,05 dell'ultima chiusura..