Forex, euro recupera su dollaro dopo Nowotny, poi ripiega

NEW YORK, 16 gennaio (Reuters) - L'euro ha temporaneamente recuperato terreno contro il dollaro dopo le parole del membro del consiglio governativo Bce Ewald Nowotny che hanno avuto l'effetto di rassicurare gli investitori sull'ipotesi che i funzionari possano intraprendere delle misure per limitare il recente rafforzamento della moneta unica. Attorno alle 12,10 l'euro ha toccato il massimo di seduta a 1,3324 dollari. Nowotny ha detto che il tasso di cambio non è una questione che genera particolare preoccupazione, in contrasto con le precedenti affermazioni del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker che sembravano destinate a porre fine al rally dell'euro, che lunedì ha toccato il massimo degli 11 mesi a 1,3404 dollari. Durante un evento in Lussemburgo, Juncker ha detto che la moneta unica è "pericolosamente alta", senza però approfondire . "I commenti di Nowotny hanno rassicurato il mercato. Molti hanno spostato le posizioni sull'euro da 'corte' a 'lunghe' e questi investitori sono piuttosto nervosi, specialmente chi ha aderito in ritardo al trend" ha detto Ulrich Leuchtmann di Commerzbank. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3271/75 1,3303 DOLLARO/YEN 88,18/19 88,78 EURO/YEN 117,00/03 118,33 EURO/STERLINA 0,8298/303 0,8280 ORO SPOT 1.674,90/5,60 1.678,50/9,30