Forex, euro colpito da Juncker, yen sale sui cross

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - I commenti del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker hanno posto fine al rally dell'euro che lunedì ha toccato il massimo degli 11 mesi a 1,3404 dollari. Durante un evento in Lussemburgo, Juncker ha detto che la moneta unica è "pericolosamente alta", senza però approfondire . "Questi commenti di Juncker suggeriscono che i politici della zona euro si stanno preparando a qualche azione di retroguardia e rispondendo alla retorica che si è vista on Giappone" dice Neil Mellor, strategist a Bank of New York Mellon. Lo yen ha registrato un rialzo per il secondo giorno consecutivo dopo che il ministro giapponese dell'Economia Akira Amari ha messo in guardia dai rischi di un'eccessiva debolezza della valuta nipponica. ORE 11,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3299/301 1,3303 DOLLARO/YEN 88,11/16 88,78 EURO/YEN 117,22/24 118,33 EURO/STERLINA 0,8295/97 0,8280 ORO SPOT 1.678,70/9,55 1.678,50/9,30