Forex, euro frena a minimi seduta su dlr, ma tono resta positivo

LONDRA, 14 gennaio (Reuters) - Euro in lieve frenata sul dollaro dopo essere salito nella prima parte della seduta sui massimi da undici mesi, sopra quota 1,34. Ma il tono di fondo della valuta unica sembra rimanere positivo, come testimoniato anche dalla salita ai massimi da 13 mesi sul franco svizzero. Le parole della scorsa settimana del presidente della Bce Mario Draghi - che ispirano qualche speranza di stabilizzazione sul fronte economico europeo allontanando l'ipotesi di un nuovo taglio dei tassi nei prossimi mesi - insieme al progressivo raffreddamento delle tensioni finanziarie sui mercati della zona euro potrebbero infatti dare alla valuta unica nuovi margini di risalita. "Stiamo vedendo un contesto positivo per l'euro e ci aspettiamo che possa ritoccare 1,35 sul dollaro in questi primi tre mesi dell'anno" spiega strategist di Credit Suisse Marcus Hettinger. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro viaggia in prossimità del minimi di seduta di 1,3333, dopo essere salito nella notte fino al picco di 1,3403, il livello più alto dalla fine di febbraio dell'anno scorso. Sul franco svizzero l'euro si è apprezzato fino a 1,2277 questa mattina, per poi frenare leggermente, in area 1,2240 (ultima chiusura a 1,2183). Resta d'altra parte in difficoltà lo yen, ai minimi da due anni sul biglietto verde e da maggio 2011 sull'euro: pesano le ripetute pressioni del neo-premier giapponese Shinzo Abe sulla Banca del Giappone, affiché adotti nuove e decise misure di stimolo monetario nel meeting del 21-22 gennaio. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3347/49 1,3340 DOLLARO/YEN 89,25/28 89,16 EURO/YEN 119,11/15 118,97 EURO/STERLINA 0,8313/15 0,8271 ORO SPOT 1.672,10/2,85 1.662,44/3,66